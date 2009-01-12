Амалия рассказала о новой беременности

Актриса, прежде известная под фамилиями Мордвинова и Гольданская, а ныне величающая себя Амалия&Амалия, в четвертый раз намерена стать мамой. Недавно Амалия призналась подругам, что ждет четвертого ребенка. "Летом у Амалии и Вадима появится еще один малыш! Они безумно счастливы!" - признались "Комсомольской правде" друзья актрисы. Актриса уходить из кино не собирается и решила совмещать воспитание детей с карьерой. Как напоминают Дни.Ру, около года назад актриса Амалия от брака с Вадимом Беляевым родила третьего ребенка - дочку Евангелину. От нынешнего мужа у Амалии растет сын Герман. Также у актрисы есть дочь Диана от первого брака с Александром Гольданским. Предыдущая беременность у Амалии протекала очень сложно. Ей не раз приходилось ложиться клинику на сохранение. Мысли о четвертом ребенке появились у актрисы практически сразу после того, как на свет появилась Евангелина. Уже тогда актриса имела полное право называть себя многодетной мамой. Кстати, на днях радость материнства испытала одна из самых красивых актрис российского кино. Олеся Судзиловская 4 января 2009 года родила первенца. Здоровьем мамочки и малыша врачи решили не рисковать, и актрисе было назначено кесарево сечение. По словам врачей, операция прошла успешно. Малыш родился весом 3 килограмма 400 граммов и ростом 53 сантиметра. Сразу после операции 34-летнюю Олесю положили в реанимационое отделение, а чуть позже молодую мамочку и ее новорожденного сына перевели в апартаменты, которые для нее забронировал отец ребенка. Последние два года звезда сериалов "Бандитский Петербург", "Светские хроники", "Сыщики" и многих других давно мечтала о ребенке и всерьез подумывала о свадьбе. Ну что ж, одно желание актрисы уже осуществилось, впору узаконить отношения. Тем более, что последние два года молодая мамочка появлялась в свет с представительным мужчиной по имени Сергей. Ходили слухи, что 35-летний избранник актрисы занимается строительным бизнесом. Сергей не раз просил руки Олеси, но Судзиловская пока не ответила "да". Актриса живет с любимым мужчиной в гражданском браке.