Пэрис Хилтон сильно похудела

Посетители голливудского Bar DeLux были шокированы, увидев похудевшую Пэрис Хилтон. Ее тело выглядит более хрупким, чем фарфор, она буквально превратилась в скелет, обтянутый кожей. Пэрис оправдывает свое состояние хорошим обменом веществ, но есть сведения о том, что они с сестрой договорились соблюдать строгую диету. Общественность была шокирована худобой светской львицы. Такой ее еще не видели никогда. Пэрис похудела практически наполовину. Причиной этому – "диетический договор" с ее сестрой Николь. Три месяца назад девушки решили, что ни одна из них никогда не будет весить больше 50 килограммов. На тот момент при росте в 173 сантиметра Пэрис весила 49 килограммов. Когда на весы вставала Николь, рост которой 170 сантиметров, они показывали на килограмм меньше сестры. Как утверждают специалисты, даже при таком весе девушки были слишком худы. После трехмесячной борьбы с лишними, по мнению светской львицы, килограммами, Пэрис Хилтон весит не больше 45 килограммов. А в черной одежде, в которой она была в Bar DeLux, Пэрис выглядит еще более худой. Кости ее плеч ужасающе выпирают, а предплечье без проблем можно обхватить большим и указательным пальцами руки. При этом Пэрис Хилтон утверждает, что ее худоба – результат хорошего обмена веществ. "У меня просто очень хороший обмен веществ", - сказала светская львица. Вместе с тем она отрицает все предположения о том, что соблюдает диету. Друзья Пэрис Хилтон, обеспокоенные худобой звезды, говорят, что Пэрис и Николь просто помешались на том, чтобы достичь невероятной стройности. Как сообщает сайт газеты Bild, сестры Хилтон уверены, что только худенькие девушки способны привлечь к себе внимание мужчин. Давно известно, что сестры, будучи публичными персонами, пойдут на любые жертвы для того, чтобы носить звание первых красоток.