Мадонна вывела в свет молодого любовника

Прекрасная блондинка, королева поп-сцены вновь явила миру пример бодрости духа и вечной молодости. Если еще некоторое время назад потухший взгляд измученной разводом 50-летней женщины вызывал жалость, то теперь Мадонна вновь возродилась из пепла, словно птица Феникс. А вылечил поп-диву от затяжной хандры юный незнакомец, с которым певица накануне впервые появилась на публике в дорогом нью-йоркском ресторане Waverly Inn. Публика ахнула. Лицо Мадонны светилось от счастья, а на вид ей можно было дать не больше 30. Журналисты с ног сбились, пытаясь узнать имя нового "калифа на час", но поп-дива пока хранит это в секрете. Как пишет "Комcомольская правда", возможно, именно в 2009 году Мадонне удастся найти новую любовь. Что касается денег, то о них поп-диве можно не волноваться. Ей удалось заключить контракт с известным модным домом Louis Vuitton. Певица стала новым лицом весенней коллекции весна-лето - 2009, созданной дизайнером Марком Джейкобсом. Откровенная фотосессия уже вызвала множество нареканий и споров. Но Мадонна в свои 50 лет по-прежнему демонстрирует отличную фигуру без малейшего намека на складки или целлюлит. На фото певица предстает в знаменитых чулках в сеточку, короткой юбке из страусиных перьев и туфлях нa 9-сантиметровых шпильках. Сидя на высоком стуле и лежа на кожаном диване, певица демонстрирует свою знаменитую растяжку, приобретенную благодаря регулярным занятиям йогой. Декорации фотосессии стилизованы под парижский бар 40-х годов - по замыслу дизайнеров Мадонна станет настоящей "квинтэссенцией парижского шика". По слухам, за участие в этой рекламной кампании певица получит 10 миллионов долларов. До Мадонны сумки от Louis Vuitton рекламировали Ума Турман, Скарлетт Йоханссон, Ева Херцигова, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер. Но ни одна из рекламных фотосессий модного дома, пожалуй, еще не была такой чувственной и откровенной.