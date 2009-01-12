Сенсационное трио: Борис Моисеев, Вера Брежнева и Настя Каменских

Борис Моисеев шокировал московскую тусовку своим новым трио, которое записал с Верой Брежневой и Настей Каменских. "Мои новые партнёрши - роскошная девушки о каких только можно мечать, - рассказал Борис Моисеев. - Одна из них прекрасная Вера Брежнева, а другая сногсшибательная Настя Каменских. И та и другая пользуются огромной популярностью не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Вы же знаете, что мужчины считают их просто настоящими секс-бомбами. А я тоже мужчина и тоже хочу их, видеть с собой на одной сцене! Вообщем это два настоящих профессионала своего дела. И мне приятно, что новогоднюю ночь мы встретим вместе... Для начала Борис Моисеев, Вера Брежнева и Настя Каменских, неоднократно выступавшие на одной сцене, записали ремейк знаменитого хита группы "Бони М", который и прозвучит в новогоднюю ночь, на одном из российских телеканалов. На съемках клипа, которые происходили в Москве, в декорациях волшебного леса Борис Моисеев выступил в роли Деда Мороза, а Вера и Настя в роли современных снегурочек. Несомненно, такая новогодняя сказка рассчитана не только на одну ночь. Сейчас Борис Моисеев обдумывает планы по привлечению своих новых подружек к участию в юбилейном шоу, посвященное 55 летию Артиста.