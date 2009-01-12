Ани Лорак не умеет экономить

Звезда «Евровидения - 2008» Ани Лорак призналась в том, что не позволяет себе экономить даже во время кризиса. Как только у Каролины появляются деньги, она сразу идёт приобретать что-нибудь роскошное. Правда, певица испытывает особую слабость к товарам, которые усиленно рекламируют. Лорак часто приобретает что-то, блестящее, а потом понимает, что качество продукции не соответствует рекламному. Не смотря на это Ани все равно продолжает совершать те же ошибки. Такое поведения она оправдывает тем, что раньше у нее были сложные времена. - Вспоминаю свою первую съемную квартиру в Киеве, - делится артистка. - Тогда надо было уложиться в определённую сумму, а приготовить и первое, и второе, и третье... Поэтому покупала мясо, на котором сначала варила борщ, потом вытаскивала и жарила для второго блюда, а на третье был компот из сухофруктов. Теперь Лорак не приходится так изощряться, она предпочитает баловать себя при любой возможности. Красотка шутит, что в связи с кризисом не мешало бы вспомнить те далёкие времена, ведь теперь, по мнению певицы, каждый задумывается, а что лучше: еда или зрелища?