Скандальное прошлое Оксаны Федоровой

Имя Оксаны Федоровой прогремело на весь мир, когда 25-летняя девушка из Пскова выиграла титул "Мисс Вселенная". Но потом неожиданно красавица отказалась от короны и уехала в Санкт-Петербург. Как удалось выяснить "Комcомольской правде", тогда Оксана Федорова просто уехала к любимому человеку, заявив, что личная жизнь для нее дороже короны. Правда, о своем избраннике экс-"Мисс Вселенная" всегда говорила неохотно. Лишь в одном интервью обмолвилась, что Володя старше ее на 22 года. "Он руководитель строительной фирмы. Благодаря ему я почувствовала себя женщиной", - признавалась русская красавица. Впрочем, иностранные таблоиды, в том числе и The New York Post, обвинили в крахе модельной карьеры Федоровой именно ее друга. Мол, красавица с 16 лет живет с питерским бизнесменом, который к тому же официально женат. Подруги Федоровой не раз рассказывали, что бизнесмен осыпал Оксану дорогими подарками, но контролировал каждый ее шаг. Экс-"Мисс Вселенная" жаловалась, что устала жить в золотой клетке. "Я хочу много детей. Чем больше, тем лучше", - признавалась Оксана. Но гражданский муж был против того, чтобы она родила от него ребенка. Это не понравилось бы его жене. Но шанс вырваться из золотой клетки все-таки представился, когда Федорова познакомилась с немцем Филипом Тофтом. Именно тогда она поняла, что выйти замуж за иностранца - единственный шанс начать новую жизнь. Правда, Филип в свои 30 с небольшим все еще студент. У нынешнего мужа Федоровой даже личного автомобиля нет, а на жизнь он подрабатывает манекенщиком. Между тем, как рассказали друзья Федоровой, разговор о браке Оксана начала сама. Она убедила Филипа, что с помощью ее связей он сможет уговорить отца передать бизнес и тогда они откроют в России дочернее предприятие фирмы по производству биодобавок семьи Тофт. Сама же Федорова получала в обмен на штамп в паспорте желанную свободу. Молодые сыграли cкромную свадьбу в Германии. Правда, мама Оксаны была против этого, как говорят, фиктивного брака и даже не приехала на свадьбу. "Елена Алексеевна не знает ни английского, ни немецкого языка, поэтому с зятем она не общается, - рассказали друзья Федоровой. - Да и сама Оксана практически не разговаривает с мужем". По слухам, со своим мужем красавица видится всего лишь раз в месяц. В последний раз в Москву Филип приезжал месяц назад. Пара даже вышла на закрытый показ нижнего белья. К слову, на этой вечеринке они держалась порознь. Федорова и ее муж были без обручальных колец. Неужели Оксана подумывает о разводе? Впрочем, в последнее время замужняя дама ведет себя довольно раскованно. На всех тусовках она появляется со старым другом Николаем Басковым, который ее целует, танцует с ней эротические танцы и осыпает лепестками роз. Вот и Новый год и Рождество законный супруг Оксаны встретил в Германии, а она в компании Баскова убежала от мужа на остров Маврикий.