Народ требует воссоединения группы ABBA

Интернет-портал Gigwise спросил у своих читателей, воссоединения какой группы они больше всего бы хотели. Первое место в рейтинге фанатских ожиданий занял легендарный шведский поп-квартет ABBA, прекративший свое существование в 1982 году сообщает Lenta. Второе место заняла британская группа The Smiths. Между тем в конце 2008 года бывшие участники группы заявили, что не намерены больше играть вместе. Вокалист Моррисси продолжает успешную сольную карьеру (в начале февраля у него выходит новый альбом), а гитарист Джонни Марр играет в группах The Cribs и Modest Mouse. Также меломаны мечтают о воссоединении Take That и Робби Уильямса - они заняли третье место. Это единственная группа в десятке, участники объявили о намерении спеть вместе в 2009 году. Не исключено, что Take That вместе с Уильямсом станут хедлайнерами фестиваля "Гластонбери". Далее в списке Gigwise идут The Stone Roses, Guns'n'Roses с гитаристом Слэшем, Pink Floyd, Talking Heads, The Faces, бывшая группа Джорджа Майкла Wham! и ансамбль Jackson Five, в котором начинал свою карьеру Майкл Джексон.