Фриске устроила оргию с Лазаревым

Жанна Фриске в новогодние праздники доказала, что даже «леди совершенство», как называют ее многие, имеет право расслабиться. То, как веселилась звезда «Ледникового периода» на клубной вечеринке, устроенной ее друзьями на каникулах, Америка запомнит надолго. Алая помада, виски, стол, который легким движением ноги превращается в барную стойку для танцев и компания самых близких друзей: так Жанна превратилась из холодной красавицы в зажигательную молодую девчонку. Так расслабиться, чтобы в середине ночи оказаться на столе в высоких шпильках и лихо выплясывать под хит местного ди-джея, Фриске позволило окружение. Кажется, Сергей Лазарев, который в эту ночь не отставал, видел певицу в самых разных состояниях, но на вечеринке в американском клубе опешил даже он.- Жанна была великолепна, - признался Сергей. - Я не перестаю восхищаться ее красотой и грацией. Да и не только мне одному она понравилась. Американские парни буквально дар речи потеряли от вида нашей красотки. Удивительное дело - давняя приятельница Лазарева Лера Кудрявцева, с которой столичный бомонд ненароком поженил певца много месяцев назад, в Америке снисходительно относилась к флирту Сергея с другими девушками. Пиар-пиаром, но тусовка помнит случаи, когда Лера разве что "за волосы не оттаскала" Ксению Собчак, которая претендовала на исключительное внимание Лазарева. Что не говори, но на сердце Сергея претендуют очень много красивых девушек отечественного шоубизнеса, но охмурить ЛазерБойя пока никому еще не удалось. Так что и в новом 2009 году, Сергей снова остался в статусе одного из самых завидных женихов Москвы.