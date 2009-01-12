Алена Водонаева променяла почки на любовь

Экс-участница самого длинного телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева сбежала из больницы, чтобы провести новогодние каникулы со своим любимым человеком. Однако сексапильная красотка недовольна праздничными днями - по словам Алены, это был самый грустный праздник в ее жизни. За неделю до любимого праздника россиян одна из самых экстравагантных участниц телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева попала в больницу. Девушка сильно застудила почки, и врачи экстренно госпитализировали красавицу. "Попасть в больницу за неделю до Нового года - это ужасно, - вздыхает Алена Водонаева. - Но врачи мне сказали, что если я не полежу в больнице, это может дать осложнение. Я думаю, что за женским здоровьем все-таки следить надо, и поэтому согласилась на лечение, отменив все дела. Мне делали уколы и капельницы. И, честно говоря, я так кайфанула. Без телефона, с книжкой Чехова в палате наслаждалась одиночеством, фрукты ела". Но никакой Антон Павлович не заменит Алене любимого человека. З1 декабря Водонаева собрала вещички и покинула клинику. "Новый год получился грустным, - продолжает делиться с Днями.Ру девушка. - Я встретила его в шерстяных носках. Приехали родители, мой любимый мужчина, и, сидя у телевизора, мы встретили праздник. Посмотрели какие-то передачи праздничные. Такого вообще сроду не было. Обычно я была на всяких тусовках. От этого праздника я получила необычные ощущения". Но любимый мужчина все же смог облагородить Новый год, вручив подарок, достойный настоящей красавицы, - кольцо с бриллиантами. "Бриллиантовое колечко подарил мне мой дорогой, - улыбается Алена. - У нас с ним полнейшая идиллия. Летом у нас свадьба! В СМИ уже писали, что я вышла замуж, но это полнейшая бредятина. И о муже моем писали, что ему 37 лет и он ради меня оставил кучу детей и жену, но ему 31 год и детей у него в помине нет".