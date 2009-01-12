Серега отправится в тур по Америке

B конце января Серега отправится на родину хип-хопа, в Америку, где во второй раз состоится его концертный тур. В этом году концерты пройдут в Майами, Орландо, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Чикаго. Программа будет включать в себя как старые хиты, так и новые песни из последнего альбома Сереги "Хроника парнишки с гомельских улиц", а специальным сюрпризом станет премьера трека, который по ряду причин не вошел в альбом, но, по мнению Сереги, имеет все шансы стать радиохитом. Во время подготовки тура выяснилось, что в январе в Америке будет находиться и давняя знакомая Сереги Маша Малиновская, с которой он снялся в комедии "Блондинка в нокауте". Как уже сообщалось в прессе, в данный момент Маша ведет переговоры о съемках в голливудском фильме. Планируя встречу, коллеги решили совместить приятное с полезным, поэтому на концерте Сереги в Майами Маша выступит в роли ди-джея.