В новый год Витас обогатился почти на миллион евро

Беспрецедентная популярность в азиатском регионе Витаса в 2008 году привела к тому, что практически во всех странах региона CD Витаса получил статус платиновой пластинки, билеты на тур 2008 года при стоимости от 250 до 1.000 $ продавались за 1 - 2 дня. Поэтому, когда Витасу предложили «подработать» в новогодний период за сумму почти в…миллион евро, он, как вы понимаете, не смог отказаться. Благодаря успеху подопечного, продюсер Сергей Пудовкин также неплохо заработал. Он подписал серию контрактов по созданию товаров под именем Витаса (от мобильных телефонов, mp3 плееров до линии одежды и ювелирных украшений). На 2009 - 2010 года подписаны контракты на проведение тура "Бессонная ночь" более чем в 50 странах мира, в число которых вошли страны, ранее не входившие в гастрольный список артиста: это Малазия, Таиланд, Индонезия. Именно в Джакарте (Jakarta) Витас встретил новый год грандиозным концертом, который организовал один из самых богатых бизнесменов страны, член семьи Офеер. А затем парень совместил приятное с полезным. Вся группа Витаса осталась по приглашению семьи Офеер, на недельные каникулы в резиденции "World of Paradise". Учитывая статистические данные по гонорарам российских звёзд в новогодний период, Витас получил самое выгодное предложение для праздничного концерта в 800.000 Euro.