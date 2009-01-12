Кайли Миноуг встретила Новый Год в компании с откровенным мужчиной

Кайли Миноуг встретила Новый Год во французских Альпах в теплой компании со своим новым бойфрендом Андресом Велонкосо, который является почти идентичной копией прежнего возлюбленного австралийской красотки Оливера Мартинеса. Парочка прогуливалась, держась за руки, учились кататься на сноуборде, время от времени согреваясь поцелуями, пишет Life.ru. Также парочка снимала друг друга на мобильный. Испанец Андрес Мартинес известен тем, что пару лет назад полностью разделся для мужского журнала Arena Homme Plus. Так что Кайли Миноуг досконально знала, что получает в качестве любовника, но при ближайшем знакомстве все равно отыскала в Андресе массу новых интересных деталей. Надо сказать, что снимки модели в журнале стали настоящим хитом среди женщин.