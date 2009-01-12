Эми Уайнхаус отказалась от наркотиков чтобы не умереть

Популярная британская соул-певица Эми Уайнхаус заявила, что бросила употреблять наркотики и в ближайшее время планирует приступить к записи нового материала. Об этом 12 января сообщается на сайте издания New Musical Express. Во время отдыха на острове Сент-Люсия, куда Уайнхаус отправилась на рождественские и новогодние праздники, она ни разу не принимала запрещенных препаратов. Певица рассказала, что решила перестать употреблять наркотики, когда увидела свои недавние фотографии в газетах. "Я смотрела на себя и понимала, что если не разберусь со своими проблемами, я просто умру", - цитирует Уайнхаус NME. 25-летняя обладательница премии "Грэмми" в пяти номинациях отметила, что впервые за много лет чувствует себя по-настоящему счастливой. "В скором времени я вернусь к записи композиций, потому что чувствую, что должна отразить свое нынешнее состояние в нескольких новых песнях", - поделилась своими планами Уайнхаус. На Сент-Люсии певица проводит время со своим новым бойфрендом 21-летним Джошем Боуменом (Josh Bowman), с которым недавно познакомилась. Говоря о своем супруге Блейке Филдере-Сивиле, Уайнхаус отметила, что предпочитает не думать о том, что когда-либо была замужем. "Блейк был точно таким же, как и я. Мы вместе употребляли наркотики. А когда я рядом с Джошем, мне не нужно никаких стимулирующих веществ", - подчеркнула исполнительница. Напомним, что второй и последний на сегодняшний день альбом Эми Уаунхаус - "Back to Black" - вышел в октябре 2006 года и разошелся тиражом в 11 миллионов копий. Дата релиза новой пластинки соул-исполнительницы пока неизвестна.