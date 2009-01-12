Актер Патрик Суэйзи госпитализирован

Популярный голливудский актер Патрик Суэйзи, на протяжении года борющийся с раком поджелудочной железы, в пятницу был госпитализирован с воспалением легких, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. О госпитализации актера, который в пятницу должен был встретиться с представителями Ассоциации телевизионных критиков в рамках продвижения нового телесериала "Зверь" (The Beast), объявил вице-президент кабельной сети A&E Роберт де Битетто (Robert DeBitetto). "Патрик просил, чтобы я сказал вам, что этим утром он лег в больницу для обследования. Химиотерапия влияет на иммунную систему, и любые болезни не являются случайными", - сказал он. Патрик Суэйзи сыграл в "Звере" роль умудренного жизнью ветерана ФБР, который занят обучением молодого напарника. Продюсеры говорят, что они узнали о раковом заболевании актера спустя несколько часов после того, как съемку сериала одобрило руководство A&E. По словам продюсеров, они рассчитывают на то, что Патрик Суэйзи сыграет и во втором сезоне, сообщают РИА Новости. Патрик Суэйзи получил мировую известность, сыграв в ролях таких фильмов, как "Грязные танцы" (1987) и "Призрак" (1990).