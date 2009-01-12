Певица Ива Rich подарила песню…маме на Рождество

В канун Рождества Первый национальный телеканал презентовал украинцам эксклюзивный концерт украинских звезд «Різдвяні витинанки». Это уникальная концертная программа полностью отличалась от всех праздничных концертов, прежде всего, тем, что была построена на мотивах празднования Рождества Христового так, как это было ровно 100 лет назад! Больше того, даже украинские звезды готовились к своему выступлению с особой тщательностью, ведь согласно условиям концерта песня должна быть в одночасье современной и такой, которая бы передала дух давних эпох, волшебство и праздничное настроение этого святого праздника. - Я очень рада, что в нашей стране стали появляться такие интересные и духовные проекты – рассказывает певица Ива Rich . – Интересен артистам и творческий подход, и даже легкий дух соревнования на лучшее исполнение рождественской песни! Сама же певица исполнила нежную и душевную песню «Матінка», которую посвятила самому дорогому и близкому человеку на свете – своей маме. Эта абсолютная любовь, которую певица передала через песню, наполнила души присутствующих гостей особым огоньком счастья, и осознанием, что нужно говорить своим близким о любви всегда. А потому рождественский вечер стал для многих первым в их признаниях. И пусть так будет каждый день!