Пугачева депортирует Панайотова за границу

Недавно певец Александр Панайотов побывал в эфире программы "В гостях у Аллы" и случилось это не совсем обычным образом. В этот раз певца не просто пригласили на эфир через его PR-службу. Алла Борисовна обратилась к Ларисе Долиной с просьбой пригласить Панайотова стать гостем одной из ее ближайших программ. Проснувшись одним утром, Панайотов получил смс от Долиной с текстом: "Алла Борисовна Пугачева хочет пригласить тебя к себе на программу". Безусловно, певец долго не раздумывал и сразу же согласился. Приехал на эфир Александр подготовленным. Купил красивый букет полевых цветов и преподнес Алле Борисовне. Оказалось, что это любимые цветы Примадонны. Сам того не ожидая, Панайотов угадил Пугачевой, чем сразу смягчил Аллу Борисовну, и эфир начался с позитивной ноты. Панайотов и Пугачева вели очень теплую, дружескую беседу. Коснулись они почти всей биографии Александра, начиная от самых истоков. Говорили о творчестве, ближайших планах, личной жизни, увлечениях, семье. Вообщем, обо всем и сразу. Беседовали два часа, в перерывах прослушивая композиции Александра, как из первого альбома, так и абсолютно новые творения, которые войдут в его новый альбом. Пугачева очень лестно отзывалась в сторону Панайотова, называла его "самородком" российской сцены, человеком, обладающим уникальным вокалом. Но акцент Примадонна сделала все же на другом. Алла Борисовна считает, что с таким талантом Александру совсем нечего делать в России и ему срочно нужно искать иностранных авторов и уезжать за рубеж. Пугачева обещала Панайотову посодействовать в этом вопросе, аргументировав это тем, что она очень сильно переживает за судьбу поистине талантливых людей. Удивившись безумной природной скромностью Александра, Алла Борисовна посоветовала ему быть пожестче, и вообще научиться быть эгоистом, потому что, по ее словам - "нельзя быть таким талантливым, да еще и таким добрым". Напоследок, уже вне эфира Алла Борисовна сказала Панайотову, что, возможно, напишет ему песню, чему Александр был несказанно рад, зная о том, что многие песни, написанные Пугачевой, становились стопроцентными хитами. Кто знает, может именно песня Примадонны принесет Панайотову настоящую всемирную славу?