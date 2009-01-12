На мужа Согдианы завели уголовное дело

На супруга певицы Согдианы, индийского миллионера Рама Говиндома, похитившего в канун Нового года их годовалого сына Арджуна, заведено уголовное дело за похищение малыша и за избиение отца певицы. «Я до сих пор не могу прийти в себя, - с дрожью в голосе говорит Согдиана, - я вернулась домой, а сына нет, папа избит, ужас. Прошло практически две недели, но я ни строчки не получила от мужа. Представить не могу, куда он мог увезти ребенка».- Пишет Showbiz.ru Сама исполнительница в момент похищения была на заказном концерте. Отец Арджуна вместе со своим охранником и тремя людьми в военной форме ворвался в квартиру певицы и отобрал мальчика из рук деда. «Попытки найти моего малыша пока тщетны. Милиция до сих пор не может обнаружить ни единого следа. Я очень надеюсь, что Рам образумится и вернет сына, ведь у детей должны быть и мама и папа, - продолжает девушка. - Сначала, мы решили расстаться мирно, чтобы ни кто не знал, но потом его как будто подменили, он начал звонить, угрожать, что заберет ребенка».