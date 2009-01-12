ШОК! Мадонну хотят обезглавить за поддержку Израиля

Певица Мадонна наняла двух дополнительных охранников из числа бывших сотрудников израильских спецслужб после поступивших в ее адрес угроз от религиозных фанатиков, которые пообещали убить и обезглавить певицу за поддержку Израиля. На одном из исламистских сайтов появилось сообщение от лидера палестинских террористов Махуммада Абдель-Аль, заявившего: «Если мне доведется встретиться с этими девками, я буду первым, кто отрежет Мадонне голову, если только она не прекратит распространять это сатанинское учение». Очевидно, речь идет о Каббале, последовательницей которой является Мадонна. Певица несколько раз посещала Израиль. Однако неназванный источник в ее окружении сообщил, что она больше чем кто-либо хотела бы завершения операции израильской армии в секторе Газа. В связи с угрозами Мадонну беспокоит безопасность ее детей. Она поставила своего бывшего мужа режиссера Гая Ричи в известность о том, что его дом в Лондоне может быть недостаточно безопасен. Ричи пообещал, что подыщет новое место, где будет жить вместе с детьми. Напомним, согласно решению суда после развода дети Мадонны и Ричи попеременно живут то с отцом, то с матерью.