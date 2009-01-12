Боярская сбежала на Мальдивы

Устав от питерских холодов, Лиза Боярская вместе с родителями сбежала на острова Индийского океана. Звезда фильмов «Адмирал» и «Ирония судьбы - 2» решила отпраздновать Старый Новый Год на острове Мале. - Так как у нее пока нет своей семьи, она отдыхает вместе с нами, - делится мама актрисы Лариса Луппиан. - За несколько дней до праздника мы взяли путевки, а чемоданы упаковать - это дело пары часов! Старший брат Елизаветы Сергей в отличие от родных решил остаться в Питере. - Он же у нас уже большой, - улыбается Лариса. - У него своя семья. Скоро у него будет день рождения, 24 января ему исполнится 29 лет. Специально перед поездкой Лиза Боярская целый месяц посещала солярий, чтобы на отдыхе не получить солнечный ожог. - Резкая перемена климата может плохо отразиться на нежной коже дочки, - продолжает Лариса Луппиан. - А для актрисы это настоящая беда. Поэтому она заблаговременно подготовилась к жаркому мальдивскому солнцу. Семья Боярских уже не первый раз отправляется на Мальдивские острова. Это их любимое место отдыха. Даже регулярные катастрофы с российскими туристами за границей не помешали актерской семье отпраздновать старый Новый год на пляже. - Конечно, всегда надо опасаться, но в то же время и ничего не бояться! - заявила Лариса. - Иначе как жить на свете?