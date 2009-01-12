U2 исполнят новый сингл на BRIT Awards

Известная ирландская рок-группа U2 презентует свой новый сингл «Get On Your Boots» на предстоящей церемонии вручения премий BRIT Awards. Организатор торжественного музыкального мероприятия, которое состоится 18 февраля в Лондоне, официально подтвердил данную информацию, заявив: «Мы невероятно счастливы подтвердить слухи о том, что U2 выступят на церемонии BRIT со своим новым синглом, - говорит Гед Доэрти (Ged Doherty), - Музыканты порадуют публику новым материалом и новой энергетикой». Помимо рокеров, на церемонии, которая отмечает премиями лучших британских артистов прошлого года, выступит легендарная команда Pet Shop Boys. Напомним, что ведущей грандиозного шоу станет известная австралийская певица Кайли Миноуг (Kylie Minogue). Официальный список номинантов будет анонсирован 20 января.