Солист Audioslave и Тимбаланд выпустят совместный альбом

Бывший солист групп Soundgarden и Audioslave Крис Корнелл (Chris Cornell) записал совместный альбом с популярным продюсером и музыкантом Тимбаландом (Timbaland). Известно, что артисты выпустят совместную пластинку «Scream» 9 марта этого года. Работая над данным альбомом, музыканты черпали вдохновение в музыке Pink Floyd и их легендарной пластинке 1979 года «The Wall». По словам Криса, каждая композиция плавно перетекает в следующий трек, создавая видимость одного «бесконечного музыкального произведения». Корнелл также заявил, что считает новую студийную работу лучшей за всю его карьеру.