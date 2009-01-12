Ксюша Собчак подцепила лихорадку

Ксения Собчак, участвуя в проекте Первого канала «Последний герой», подцепила опасную заразу. Девушка заразилась…мышиной лихорадкой! Ксюшу спасал профессор Владимир Никифоров. В процессе съемок профессора срочно вызвали на остров, так как многие участники и обслуживающий персонал заразились неизвестной инфекционной болезнью, пишет «Твой день». Местные врачи никакими доступными им способами не смогли диагностировать инфекцию, и лишь российский специалист поставил точный диагноз: мышиная лихорадка. – Если бы я знал, чем они на самом деле заразились, вообще бы не полетел или сто раз подумал, прежде чем лететь, – с грустной улыбкой рассказывает Никифоров. – Ко мне обратилась лично Ксения Собчак и попросила помочь ей, сказав, что заболела непонятной инфекцией. Когда я попал на остров, первым делом хотел познакомиться с врачом, который следил за здоровьем участников. Оказалось, что он гинеколог, а других специалистов на проекте нет, поэтому об инфекции мне никто толком ничего сказать не мог. По словам профессора, он никак не мог понять, почему в столь опасную по санэпидемиологическим показателям зону отправили врача-гинеколога, а не инфекциониста. – После осмотра участников шоу у меня появилось подозрение на геморрагическую лихорадку. Глазные белки у заразившихся ребят оказались кроваво-красного цвета, – продолжает профессор. – Взяв все необходимые анализы, мы поставили неутешительный диагноз: мышиная лихорадка. К великому счастью, у Ксении и еще у некоторых участников она была выражена в начальной стадии. Поэтому, пройдя необходимое лечение, пациенты быстро выздоровели. А ведь могло случиться непоправимое... По словам доктора, ему не понравилось, как жили участники шоу. Для него, человека, хорошо знакомого с последствиями антисанитарии, увиденное стало шоком, продолжает «ТД». – Я начал искать очаг заразы, откуда ребята могли подхватить инфекцию, – говорит Владимир. – После трехчасового обследования острова я наткнулся на ужасающую картину. В отеле, где жили россияне, отсутствовала нормальная канализация. И все фекалии из трубы прямиком попадали в лагуну. А в этой воде все участники проекта... купались!