На Евровидении выступит арабо-израильский дуэт

Впервые в истории на следующем конкурсе Евровидения Израиль будет представлен дуэтом еврейки и арабки. Израильская исполнительница Ахиноам Нини, известная под именем Ноа и израильская арабка-христианка Мира Авад планируют совместное участие в конкурсе, который состоится в мае этого года. Ноа и Авад и в прошлом работали над совместными музыкальными проектами, посвященными мирному сосуществованию. Так они создали восточную версию известного хита We can work it out. Ни один израильский араб не представлял до сих пор страну на Евровидении. Конкурс является чрезвычайно популярным среди израильтян, которые три раза занимали на нем первое место.