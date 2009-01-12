Могилевская и Бадоев потерялись в джунглях!

Рождественские каникулы каждый проводит по своему усмотрению, однако, большинство отдает предпочтение путешествиям. Украинские звезды Наталья Могилевская, Алан Бадоев, Светлана Лобода и Алина Гросу не сговариваясь, решили отправиться в путешествие. Зимним субтропикам Крыма и лыжным трассам Карпат звезды предпочли вечнозеленые джунгли Индии. Однако, несмотря на единодушие в выборе места для зимнего отдыха, цели у звезд были разными. Могилевская и Бадоев в Рождество решили посетить священные места, почитаемые не только буддистами всего мира, но и адептами других религий, а также любителям экзотики. В данный момент они находятся в глубине джунглей и с ними никто не смог связаться в течение двух дней. Светлана Лобода, очевидно, традиционно решила пополнить в Индии свой фотоальбом. А вот певица Алина Гросу предпочла на каникулах работу, а не отдых, как старшие коллеги. Алина отправилась в Болливуд сниматься в своем новом видеоклипе. Учитывая ситуацию в Украине, снимать клип в самой большой киностудии мира оказалось дешевле, чем в нашей стране. К тому же, Алина всегда мечтала, чтобы запечатлеть новую песню в настоящей индийской экзотике, а не среди декораций. Сценарий нового видеоклипа Гросу держит в тайне, и даже присущее молодой певице желание поделиться с друзьями впечатлениями, не смогло осуществиться из-за строгих болливудских правил, которые запрещают артистам сообщать кому бы то ни было подробности съемок, и из-за удаленности от родного дома. Маша Фокина два последних новых года тоже встречала в Индии, но в этом году предпочла отправиться в США.