Леонардо ДиКаприо хочет вернуться в мафию

New Regency купила права на дебютный триллер Джона Брэзелла "Beat The Reaper" (переводится как "Побить Жнеца" или что-то в этом духе) и очень надеется, что главную роль в экранизации сможет сыграть Леонардо ДиКаприо. К слову, одним из продюсеров будущей ленты станет сам ДиКаприо, так что, быть может, надежды NR и не напрасны. Будучи сам врачом, Брэзелл написал книгу тоже про врача, впрочем с богатым криминальным прошлым (про прошлое автора ничего не известно). Главный герой этой истории, поработав некоторое время наемным хитменом мафии, разочаровывается в профессии, выучивается на врача и поступает на работу в клинику. И все идет отлично, но однажды его пациентом оказывается бывший коллега, настроенный недоброжелательно и угрожающий выдать героя. Сыграет все-таки или не сыграет Леонардо ДиКаприо врача/хитмена, пока неясно — уж больно занят, продюсируя каждый третий из выходящих в прокат фильмов. Впрочем, если режиссировать "Жнеца" возьмется Мартин Скорсезе...