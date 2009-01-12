Chicos de la Fiesta пристыдили музыкальных экспертов

В воскресенье, 11 января в эфире телеканала М1 в проекте «Министерство премьер» состоялась презентация видеоклипа группы «Chicos de la Fiesta» «Эй, малышка!». Как обычно, вместе с телезрителями клип смотрело жюри, состоящее из компетентных экспертов, как о них говорят. На этот раз в состав жюри вошли такие маргинальные личности как травести-дива Монро и скандальный журналист Олесь Бузина. Клип «Эй, малышка!» был воспринят экспертами положительно, однако после показа начались словесные баталии. Олесь Бузина пожалел, что в клипе было мало секса, и рассыпался в комплиментах по поводу ножек вокалистки группы Мари, перейдя на снисходительный тон, которым журналисты говорят о «поющих трусах». Мари не дала себя в обиду и ответила Бузине, что красота ей дана для того, чтобы гармонировать с ее умом, а уж заметить и одно, и другое могут лишь такие же, как она незаурядные люди. Когда заговорили о музыке, почти все эксперты почему-то стали сравнивать «Chicos de la Fiesta» с группами, музыка которых весьма далеко ушла от латино, исполняемого «Чикосами». А когда один из членов жюри увидел в группе прямое подобие проекта «БандЭрос», Мари вновь не смогла смолчать. По ее мнению, уже то, что в «БандЭросах» три парня и две девушки, исключает всякое сходство, а о музыке и вовсе говорить не приходится. «Мне кажется, что жюри в «Министерстве премьер» в оценке клипов руководствуется только своими субъективными мнениями. О музыкальной эрудиции и профессионализме этих людей трудно говорить, - сказала вокалистка группы, - с таким же успехом мы могли привести в студию несколько совершенно случайных людей с улицы, и они так же «компетентно» судили новые клипы. А с другой стороны, мы пришли чтобы делать хорошую, качественную музыку и радовать своих слушателей. И наши слушатели и являются самыми компетентными критиками, ведь их желание – слушать хорошую музыку, а не поднимать рейтинг своих телепроектов надуманными скандалами в студии».