Мэрайа Кери расскажет о своих любовниках

Поп-дива Мэрайа Кери собирается продюсировать бродвейский мюзикл о своей собственной жизни. На роль главной героини Мэрайя выбрала британскую исполнительницу Леону Льюис. Обсуждались и другие претендентки, включая и саму Кери. Информированный источник сообщает: «Мэрайа не уверена, сможет ли она участвовать в съемках. Возможными претендентками на главную роль были названы Ванесса Хадгенс (к слову, слишком молодая для этой роли) и Ева Лангориа (которая, напротив, уже в возрасте). Сама же Мэрайа отдает предпочтение Леоне Льюис. Она единственная, кого певица считает способной вытянуть ее уникальный восьмиоктавный голосовой диапазон», пишет zvezdi.ru Мэрайа собирается завершить работу над мюзиклом в 2009 году. Недостатка в фактическом материале из личной жизни певицы в сценарии не будет. В сюжете найдет отражение и ее ослепительный взлет к славе после женитьбы на известном музыкальном продюсере Томми Моттола, который впоследствии после нервного срыва был помещен в клинику из-за эмоционального истощения. В сюжетную канву будет включено и такое событие ее жизни, как женитьба на молодом парне Нике Кэноне, а также многое другое, чего еще не успели узнать журналисты.