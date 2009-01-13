Роберто Кавалли выпустит кредитную карту «для модников»

Итальянский модельер и дизайнер Роберто Кавалли создал дизайн для кредитной карты MasterCard, сообщает сайт Vogue.ru. "Я люблю новые проекты, - говорит Кавалли. - Это стимулирует креативность", сообщает Glomu.ru. Карта украшена узором, имитирующим змеиную чешую, и увенчана логотипом дома "Roberto Cavalli". Обладатели дизайнерской карты "от Кавалли" получат ряд преимуществ: VIP-обслуживание в бутиках Cavalli по всему миру, доступ к специальным распродажам, мероприятиям и показам, а также эксклюзивные предложения от косметических марок, отелей и туристических агентств. Помимо этого, обладатель кредитки сможет беспрепятственно посещать ночные клубы Кавалли, которые в скором времени откроют свои двери в Дубае и Милане. В декабре 2008 года во Флоренции был создан "Cavalli Club", и его члены стали счастливыми обладателями первых кредитных карт созданных их любимым брендом. С 1-го марта в день начала Недели Моды в Милане она станет доступна широкой публике в бутиках марки и через официальный сайт модельера.