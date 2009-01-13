Муж певицы Эми Уайнхаус обвинил супругу в измене и подал на развод

Муж известной британской певицы Эми Уайнхаус - отбывающий тюремное заключение Блейк Филдер-Сивил - подал на развод, обвиняя супругу в измене, говорится в распространенном в понедельник заявлении адвоката Филдера-Сивила. "Я могу подтвердить, что получил инструкции начать бракоразводный процесс на основании супружеской измены со стороны Эми", - отмечается в заявлении юриста Генри Брэндмана, который представляет интересы супруга певицы. Эми Уайнхаус и Блейк Филдер-Сивил поженились в Майами в мае 2007 года. В июле 2008 года Блейк Филдер-Сивил был приговорен к 27 месяцам тюрьмы за избиение владельца паба и препятствие осуществлению правосудия. Отец Эми Уайнхаус также публично обвинял зятя в том, что он приучил певицу к употреблению тяжелых наркотиков. Сама Эми Уайнхаус недавно заявила, что, пройдя курс лечения, сумела избавиться от наркотической зависимости и "забыла, что была замужем". Певица утверждает, что "весь брак был построен на употреблении наркотиков". Британские таблоиды опубликовали фотографии, где 25-летняя певица запечатлена в романтической компании своего нового возлюбленного, 21-летнего Джоша Боумана на пляже карибского острова Сент-Люсия. Несмотря на скандальную личную жизнь и проблемы с законом, Эми Уайнхаус является одной из самых успешных британских поп-звезд. Она получила пять премий "Грэмми", среди них - награда за лучшую песню года, дебют и лучший поп-альбом (Back To Black). В июне 2008 года состоялся частный концерт Эми Уайнхаус в Москве в рамках презентации Центра современной культуры "Гараж" (CCC-Moscow Garage) - нового арт-проекта Дарьи Жуковой, подруги бизнесмена Романа Абрамовича. По данным британских СМИ, Уайнхаус получила за свое выступление около миллиона фунтов стерлингов. Летом прошлого года Уайнхаус была госпитализирована - врачи обнаружили у нее эмфизему легких и нарушения сердечной деятельности. Тем не менее певица не отказалась от участия в концертах, сочетая их с курсами лечения и реабилитационной терапии. Уайнхаус занимает десятое место в списке самых богатых музыкантов Британии моложе 30 лет, составленном газетой "Санди таймс". Ее состояние в настоящий момент оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов. Не исключено, что Блейк Филдер-Сивил сможет претендовать на часть состояния своей "звездной" супруги.