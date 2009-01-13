Джери Халливел откроет ночной клуб в Дубаи

Бывшая «перчинка» Джери Халливел (Geri Halliwell) планирует открыть собственный ночной клуб в Дубаи. По слухам, в этом певице поможет ее давний возлюбленный Ник Хаус (Nick House), который является владельцем нескольких популярных ночных заведений в Лондоне. Источники утверждают, что бывшая участница поп-группы Spice Girls решила начать собственный бизнес и выбрала для этого город, который считается центром развлечений богатых и знаменитых. «Джери всегда мечтала стать владелицей отеля или ночного клуба, - говорит источник, - Она обожает гламур и блеск Дубаи, и убеждена, что ей удастся открыть невероятно красивое и уютное место».