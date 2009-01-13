Стас Пьеха нашел Валерии замену

На одном из новогодних корпоративов Стас Пьеха нашел замену певице Валерии. Теперь в известном дуэте "Ты грустишь" вместо Валерии будет петь маленькая шестилетняя девочка. По словам Пьехи, с вокальной партией девочка справляется не хуже самой Валерии и исполняет ее профессионально. Творческо-финансовый союз певицы Валерии и Стаса Пьехи давно закончился, но их дуэт "Ты грустишь" продолжает крутиться на всевозможных корпоротивах. Правда, поет Стас Пьеха эту песню в сольном исполнении. Но 2009 год неожиданно преподнес молодому певцу новую союзницу, которая, по словам Стаса, поет не хуже самой Валерии. Внук прославленной бабушки Эдиты Станиславовны познакомился с маленькой девочкой в одном из клубов, куда она пришла с мамой встретить Новый год. Стоит отметить, что мама девочки является большой поклонницей Стаса Пьехи, поэтому самый любимый праздник россиян она с дочерью пришла отмечать именно туда, где работал в новогоднюю ночь Стас. За несколько минут до двенадцати девочка неожиданно выскочила на сцену и вместе со Стасом спела песню "Ты грустишь". "Она спела за Валерию чуть ли не как профессионал, - восторженно поделился с Днями.Ру Стас Пьеха. – Мне очень понравилось, и публика была в восторге!" Дебют маленькой шестилетней девочки получил дальнейшее развитие. Так как ребенок благодаря поклоннице-маме знает все песни из репертуара Стаса Пьехи наизусть, певец подумывает о сотрудничестве с ней. "Я решил эту девочку привлекать к своим концертам, - улыбается Стас. - Потому что девчонка поет действительно очень здорово! Для меня это было неожиданно! Маленькая худенькая девочка, а пела очень уверенно. Как будто она уже эту песню пела миллион раз".