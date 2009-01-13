Жизель Бундхен выходит замуж

Известная бразильская модель Жизель Бундхен (Gisele Bündchen) приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда Тома Бреди (Tom Brady), сообщает американский журнал People. В минувшую пятницу американский футболист сделал предложение ангелу мирового бренда «Victoria's secret» и она сказала «Да!». «Он предложил, и она согласилась, - говорит источник, - Они планируют организовать торжественную свадебную церемонию весной. С местом и точной датой проведения свадьбы они пока не определились». Представители звездной пары отказываются комментировать слухи, утверждая, что они «не обсуждают личную жизнь своих клиентов».