Телеведущая Татьяна Веденеева еще несколько месяцев назад обмолвилась о том, что дела в ее семье идут нелучшим образом. Как оказалось, развод действительно был не за горами. Отныне телеведущая и бизнесмен Юрий Бегалов остаются просто деловыми партнерами. Напомним, супруги организовали довольно успешный бизнес по производству соуса ткемали. Дела будут связывать эту пару и дальше. Как признается сама Татьяна, развод не принес глобальных перемен в их жизнь. "Мы с Юрием остались в прекрасных отношениях", - сказала телеведущая. "Если чувства ушли, ничего нельзя изменить, - еще летом говорила Веденеева в интервью "Экспресс-газете". - Когда приходит новая любовь, никакой штамп не может удержать, да и дети, как показывает практика, не могут". Бизнесмен и теледива познакомились в начале 90-х, напоминает "Комсомольская правда". Веденеева тогда работала в программе "Доброе утро", а нефтяник Юрий Бегалов был одним из ее гостей. Небольшое интервью о ценах на нефть переросло в длительные отношения. Татьяна Веденеева оформила развод со своим первым супругом и отцом единственного сына Дмитрия. Юрий оставил жену и двух дочерей. Выйдя замуж за Бегалова, Татьяна оставила карьеру телеведущей. Как позже говорила она сама, в семье ожидалось прибавление. Несчастный случай на отдыхе лишил пару надежд на появление общего ребенка. Второй брак Татьяны Веденеевой продлился 15 лет. Расставание прошло без ссор и скандалов.