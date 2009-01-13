Aнна Снаткина прячет от мамы жениха

25-летняя актриса Анна Снаткина, проснувшаяся знаменитой после сериала «Татьянин день», не знакомит своего будущего супруга с мамой. C недавних пор Аня и ее партнер по сериалу «Общая терапия» 34-летний актер Андрей Чернышев готовятся создать семью. С первых дней, когда завязался роман этих симпатичных знаменитостей, они и не думали прятать свои чувства. Настолько запросто Аня говорила ещё летом, когда шли съёмки «Общей терапии», о своих отношениях с Андреем. - А они у нас давно не дружеские, почему нас в приятели записали? - далее следовал такой искренний, заливистый смех, что интересующиеся порой впадали в ступор. - У нас любовь. Да, ребята, любовь! Несмотря на внешнюю открытость, Аня не спешит знакомить любимого с собственной мамой. - Со своим избранником Аня меня не знакомила, - рассказала Life мама актрисы Елена Михайловна, - вообще, эту тему в нашей семье мы не трогаем и не обсуждаем. Конечно, мне очень интересно! Но Аня девушка взрослая и, даже несмотря на то что мы очень близки и дружны, решать, рассказывать мне о своей личной или нет, только ей. - Наша семья необычная, - поделилась Елена Михайловна, мы всегда поддерживаем друг друга. Бывали времена, когда Ане было очень тяжело, но общими усилиями мы старались преодолеть трудности. Творческий путь Анны Снаткиной был непрост, и ее маме об этом известно лучше, чем кому-нибудь другому. - Все, чего добилась Анна, она сделала сама, - говорит Елена Михайловна, - бывали случаи, когда она приходила домой со слезами на глазах, потому что просто не прошла пробы или поставили кого-то по знакомству... Но дочь не опускала руки, просто «вставала» и шла дальше. Увы, востребованную артистку Снаткину мама видит дома крайне редко. - Ани дома практически не бывает, - рассказывает Елена Михайловна, - сейчас у нее плотный график, съемки в кино, театр, репетиции, но помимо всего дочка успевает еще контролировать ремонт в своей квартире. Аня во чтобы то ни стало решила преобразить свой дом.