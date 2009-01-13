СРОЧНО! 12 бутиков Киры Пластининой закрыты

Американская компания KP Fashion, созданная для продажи в США одежды юного российского модельера - 16-летней Киры Пластининой, подала в суд иск о добровольном банкротстве, сообщают Вести.ru. В конце декабря 2008 года в СМИ появились первые сообщения о том, что владельцы бренда "Кира Пластинина" решили закрыть все свои представительства в США, теперь дело приняло официальный оборот. Отец Киры, совладелец компании "Вимм-Билль-Данн" - известный бизнесмен Сергей Пластинин, ранее вложивший в ее дизайнерский бизнес около ста миллионов долларов, в интервью агентству Blooberg сообщил, что виной всему стал мировой финансовый кризис, из-за которого стало тяжело находить деньги для инвестирования этого проекта. Всего в Америке под маркой "Кира Пластинина" работало 12 магазинов. В дальнейшем представители бренда "Кира Пластинина" скорее всего сосредоточат свои силы на продвижении торговой марки в России, Казахстане и Украине, считают обозреватели радиостанции Бизнес.Fm. Согласно иску, поданному в суд Манхэттена, на конец 2008 года у KP Fashion активы составляли $9,7 млн, долги - $54,4 млн. В настоящий момент на американском сайте сети предлагается купить одежду юного российского модельера с 75-процентной скидкой.