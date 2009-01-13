Буланова вывела на сцену сына

Татьяна Буланова записала дуэт со своим 15-летним сыном Сашей, сообщает Life. - Я готовлю к выпуску новый альбом, - улыбается звезда. - Для него уже готово несколько песен, это композиции в моем традиционном стиле. Никаких звездных дуэтов там не будет, зато моих поклонников ожидает настоящий сюрприз: в новом альбоме я записала дуэт со своим старшим сыном Сашей. Александру сейчас 15 лет, и у него замечательные вокальные данные, а наша совместная песня называется «Город ушедшего детства». - К сожалению, со своими детьми получается видеться не так часто, - разводит руками певица. - Издержки профессии. Поэтому мы с сыном решили совместить приятное с полезным и поработать вместе. В Новый год я тоже была далеко от семьи, но надеюсь все наверстать в старый Новый год, на который у нас запланирован традиционный праздничный ужин. Жаль только, мой младшенький сынишка в это время будет крепко спать - он еще слишком мал для таких вечеринок.