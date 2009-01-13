Алексей Глызин улетел отмечать юбилей в Лос-Анджелес

13 января исполняется 55 лет популярному певцу Алексею Глызину. Отмечать юбилей артист вместе с семьей улетел в Лос-Анджелес. - Алексей каждый год 1 января улетает из Москвы отдыхать на рождественские каникулы, — рассказал "Аргументам и фактам" концертный директор Глызина Станислав Пряников. - Сейчас с ним семья — жена Соня и их сын Игорь. В этом году корпоративов у нас на Новый год не было, поэтому отметили праздник дома, а потом Алексей улетел. Вернется как раз перед Крещением. Грандиозных празднеств по поводу юбилея не предвидится, просто посидим в своем кругу. А пока мы пытаемся ему дозвониться в Америку, поздравить хотя бы по телефону. В Лос-Анджелес Алексей с семьей теперь летает часто. Ведь именно в этом городе он жил четыре года после того, как пропал из поля зрения поклонников после своей бешеной популярности в 90-х. -У него остались в Лос-Анджелесе друзья, знакомые, словом, какие-то связи, — говорит Станислав. Напомним, что вернулся в Москву и на сцену Глызин в 2000 году и продолжает заниматься концертной деятельностью.