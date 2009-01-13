Квартиру Игоря Матвиенко ограбили на 5 миллионов

Московскую квартиру знаменитого продюсера Игоря Матвиенко ограбили на пять миллионов рублей. Вчера вечером в милицию обратилась домработница знаменитого продюсера и композитора Алеся А. - Воры забрались к нам в окно! - рассказала взволнованная 19-летняя девушка. - В последний раз я была там в 10 утра 1 января, а потом пришла прибраться только 12-го. Смотрю, в квартире нет сумки, в которой лежали деньги. Грабители, забравшиеся в квартиру на втором этаже дома в Милютинском переулке, больше ничего не взяли. Но зато в украденной сумке лежало 210 000 рублей и ювелирные украшения почти на пять (!) миллионов. Общий ущерб от кражи составил 5 миллионов 190 тысяч рублей. - Подъезд оборудован видеонаблюдением, - рассказал Life источник в правоохранительных органах. - Вышли воры, скорее всего, через дверь. Так что установить их личности, возможно, удастся быстро. Перепуганная домработница сразу же позвонила своему 48-летнему работодателю - знаменитому создателю групп "Любэ", "Иванушки International", "Корни", "Фабрика", "КуБа", продюсеру певца Михаила Гребенщикова, певиц Виктории Дайнеко, Ирсон Кудиковой.