Меседе из «ВИА Гры» подарили колье стоимостью 190 тыc $

Солистке «ВИА Гры» Меседе Багаудиновой Дедушка Мороз положил под елочку шикарный презент. Видимо, девушка очень хорошо вела себя в минувшем году, раз на Новый год получила в подарок бриллиантовое колье стоимостью 190 тысяч долларов. Как стало известно Life из окружения певицы, роль Деда Мороза для восточной красавицы исполнил ее новый воздыхатель, с которым артистка познакомилась на одной из закрытых тусовок. Узнав, что на одном из концертов Меседа потеряла сережку, мужчина решил восполнить потерю и утешить девушку. Не зря «ВИА Гра» пела о том, что «лучшие друзья девушек - это бриллианты». Певицы сумели донести нужную мысль до умов и кошельков своих поклонников. Так что приятелю Меседы не пришлось долго раздумывать над подарком: он сразу же остановил свой выбор на эксклюзивном бриллиантовом колье стоимостью 190 тысяч долларов. Правда, о своем тайном поклоннике в окружении друзей певица не распространяется. После своего расставания с бизнесменом Борисом Кисько Меседа предпочитает хранить свою личную жизнь в тайне.