Раймонду Паулсу вручили «Золотой диск»

Латвийский композитор Раймонд Паулс получил "Золотой диск" от звукозаписывающей компании Mikrofona Ieraksti, сообщает информационный портал Mixnews. Композитор был удостоен награды от лейбла за альбом "Pasaule ir skaista" ("Мир прекрасен"), сообщает Lenta. "Золотой диск" вручается за те пластинки, распроданный тираж которых составил не менее пяти тысяч экземпляров. Паулс получил награду в день своего рождения – 12 января композитору исполнилось 73 года. Альбом "Pasaule ir skaista", в который вошли песни Паулса на стихи Гунтара Рачса, вышел в 2007 году. Включенные в диск композиции исполнили Лиене Шомасе и Янис Моисейс. Автор текстов песен и оба певца также получили "Золотые диски".