Трансляция вручения «Золотого глобуса» привлекла рекордно мало зрителей

Церемония вручения "Золотого глобуса" - награды Голливудской ассоциации иностранной прессы - привлекла рекордно низкое число телезрителей, пишет газета LA Times. Прямую трансляцию трехчасового мероприятия, показанного вечером 12 января в эфире канала NBC, посмотрели 14,6 миллиона зрителей. Впервые с 1996 года, когда права на показ церемонии получил канал NBC, "Золотые глобусы" привлекли столь мало телезрителей. За всю историю показа худший рейтинг у "Золотых глобусов" был лишь в 1995 году, сообщает Lenta. В 2006 году за вручением "Золотого глобуса" в прямом эфире наблюдали около 20 миллионов зрителей. В 2007 году торжественная церемония вручения награды была отменена из-за забастовки сценаристов и имена победителей объявили на пресс-конференции. Обладателями главных наград Голливудской ассоциации иностранной прессы, врученных в январе 2009 года в 66-й раз, стали "Миллионер из трущоб" режиссера Дэнни Бойла (Slumdog Millionaire) в категории "драматических фильмов" и "Вики Кристина Барселона" Вуди Аллена в категории "комедия/мюзикл".