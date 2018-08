Бритни Спирс запела неблагим матом

Певица Бритни Спирс, видимо, почуяв, что теряет былую популярность, решила пойти на крайние меры, поскольку терять уже все равно нечего. Девушка выпустила в свет песню, в которой явно слышны нецензурные выражения. Бритни Спирс объявила на своем сайте, что композиция If U Seek Amy станет третьем синглом нового альбома. Что самое интересное, с одной стороны, песня весьма нейтральная. Точнее – во фразах – явная бессмыслица. : "All of the boys and all of the girls are beggin' to/If You Seek Amy". Но Бритни так исполняет композицию, что слышна совсем другая фраза. Что-то вроде "If you f**k me". Таким образом, официально к госпоже Спирс и не подкопаешься. Только песня вот уже вызвала резонанс и бурю негодования. Особенно среди старшего поколения, которое видит, как «обновленный» нецензурный вариант распевают их малолетние чада. Посмотрим, к чему приведет скользкий пиар-ход со стороны певицы Бритни Спирс.