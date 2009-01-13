Настя Касилова под Новый год превратилась в Амели

Ведущая программы «Эксклюзив» (Новый канал) встретила 2009 год в образе романтичной француженки. - Мы с друзьями в Новый год решили устроить киновечеринку, - рассказывает девушка. - Каждый представлял своего любимого киногероя, поэтому среди нас были и персонажи из мюзикла «Чикаго», и Джокер из «Бэтмена». Мне очень нравится советское кино, но героиня фильма «Амели» оказалась мне ближе всех. Настя постаралась, чтоб в одежде преобладали красные и зеленые цвета, подвела глаза, и друзья тут же узнали в ней трогательную Амели. - Главное - быть Амели в душе, - объясняет секрет перевоплощения ведущая Нового Канала. Правда, украинская Амели оказалась изысканнее французской: вместо грубых ботинок – привычной обуви известного персонажа, на ногах Касиловой красовались нарядные туфельки. - Должна же Амели в Новый год принарядиться, - объяснила Настя.