Награду Хита Леджера получит его дочь

13 января 2009, 14:50

Хит Леджер, награжденный "Золотым глобусом" посмертно, был известным ловеласом, но не испугался ответственности быть отцом. О том, какое наследство оставил Хит Леджер своей дочери Матильде, рассказывают Дни.Ру. На самом деле все очень просто. 28 октября 2005 года одна из пассий Хита и его коллег по цеху Мишель Уильямс родила Леджеру дочь Матильду. Несмотря на то, что артисты расстались в сентябре 2007-го, о чем официально заявил Daily Telegraph Сиднея отец Уильямс, Мишель никогда не запрещала отцу Матильды видеть дочь. Поэтому девочка знает о смерти папы и, по словам ее бабушки Салли Белл, однажды статуэтка "Глобус" однажды перейдет к юной мисс Леджер. "В данный момент она столь молода, - поведала миссис Белл, находящаяся в своем доме в австралийском городе Перт, газете Peoplestylewatch. – Но постепенно она получит все это. Награда будет принадлежать ей, потому что она часть Хита. Это просто фантастическое, потрясающее наследство для его дочери. У Матильды будет столько людей, способных поговорить с ней о таланте ее отца и его почтительном отношении к киноиндустрии". По словам Белл, она узнала о том, что Леджер получил "Золотой глобус", еще до того, как вылетела из Австралии, и прибавила, что услышав об этом, прослезилась. Семья Хита, то есть Матильда, ее бабушка и все, кто имеет к ним отношение, как рассказала Салли Белл, просто "разрываются" от гордости за победу Хита и за то, что его любимая роль снискала признание у зрителей: "Было столько эмоций, с которыми нам пришлось справляться, чтобы расслабиться и наконец насладиться моментом, если вы понимаете, что я имею в виду", - сообщила Белл журналистам. Вероятно, Салли Белл педалировала на то, что эта статуэтка - лучшее наследство для Матильды еще и потому, что в завещании артист не указал ни своей матери, ни Мишель Уильямс, ни их общей дочери. Правда, само завещание Леджер составлял в 2003-м, когда Матильда еще и не родилась. Сама Мишель Уильямс, мать Матильды, ситуацию никак не прокомментировала. Также неизвестно мнение на этот счет супермодели Хелены Кристенсен, Джемы Уорд и последней пассии Хита Леджера (а также одной из тех, кто последним виделся с Леджером) Мэри-Кейт Ольсен. За них сказала мама Хита, умершего от передозировки лекарств: "Это то, что имело бы для него наибольшее значение, правда", - имея в виду факт всемирного признания и необычного наследства Матильды.

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