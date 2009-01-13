Гоман и Алехно идут служить по контракту в армию

Алексей Гоман и Руслан Алехно не так давно посетили одну из московских воинских частей. Артисты побывали в казарме, попробовали полевую кухню и даже постреляли из пистолета в армейском тире, сообщает TopPop.ru. - Я сразу вспомнил свои армейские годы, - рассказывает Руслан Алехно. - Мне все это очень знакомо. Какая-то ностальгия даже проснулась. Помимо всего прочего, нам показали, как живут солдаты-контрактники. У них условия, конечно, получше, чем у обычных. И тут, представляете, начальник части после экскурсии предложил нам с Алексеем подписать контракт и пополнить ряды российской армии! В отличие от Руслана Алехно, который свой долг Родине уже отдал, Алексей Гоман в армии не служил. Певец предложением заинтересовался и стал активно задавать все волнующие его вопросы. Во время беседы сотрудники части оперативно составили два контракта, согласно которым Гоман Алексей Владимирович и Алехно Руслан Федорович зачисляются в ряды российской армии. - Нам принесли составленные контракты и попросили подписать, - вспоминает Алексей Гоман. - Видимо, к нашему визиту хорошо подготовились и решили нас брать, что называется, горяченькими. Мы сначала немного опешили, обменялись с Русланом взглядами и... подписали наши контракты! Однако многочисленным поклонникам артистов переживать не стоит. Надевать кирзовые сапоги, бриться наголо и уходить со сцены певцам не придется. Дело в том, что речь идет всего лишь о съемках очередного выпуска программы «Армейский магазин». Чем закончилась история с подписанием контрактов, смотрите в начале февраля на Первом канале.