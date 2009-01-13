Девушки из дуэта DOMINO участвовали в африканском ритуале

Сегодня, 13 января, участницы группы DOMINO в телефонном разговоре с корреспондентом M-Press Media Technologies рассказали о своих новых приключениях в Африке. Напомним, что 4 января девчонки отправились в международный экстремальный тур Sahara Challenge покорять самую большую пустыню планеты. Как рассказывают Марина Салганик и Кристина Боршовская, они в восторге от первых дней Sahara Challenge. После того как участники захватывающего приключения отметили Рождество в городе Фес, они продолжили свой марокканский транзит. В городе Марракеш участницы DOMINO приняли участие в настоящем африканском ритуале. Причиной столь удивительного события послужила любовь Марины и Кристины к танцам. «Приехав в Марракеш, наши «гонщики» решили устроить очередную украинскую вечеринку, в этот раз уже с танцами, – рассказывает Кристина Боршовская. – Но как стало известно, по марокканским традициям, наш танец считается очень низким видом искусства. Поэтому местные женщины нарядили нас в настоящую африканскую одежду, одели драгоценности и научили танцевать известный древнейший символический и ритуальный танец берберов – ахидоус». По словам Марины Салганик: «Мы танцевали на протяжении трех часов. Сначала ряд мужчин стал напротив ряда женщин и все начали хлопать. Затем мы, женщины, начали подпрыгивать так, чтобы наши нагрудные драгоценности бренчали, а мужчины в это время стали топать. Но даже во время этого ритуала танцевать могут не все желающие. Ахидоус – «очищенный» танец и участие в нем принимают только незамужние девушки». По древним поверьям североафриканских племен, девушки, которые были допущены к Ахидоусу, в самом ближайшем будущем должны встретить свою настоящую любовь, которую «будет беречь Луна и преумножать Сахара».