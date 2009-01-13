Нив Кэмпбелл предложили вернуться в «Крик 4»

Нив Кэмпбелл может вернуться в "Крик 4". По крайней мере, об этом докладывает Bloody Disgusting, ссылаясь на "надежный источник". Правда, сам проект сейчас находится на самой начальной стадии разработки. В частности, Dimension Films размышляет, снимать или не снимать, Кевин Уильямсон (автор первых двух "Криков") работает над набросками сценария, а Уэс Крэйвен рассматривает возможность вернуться в режиссерское кресло. Жертвами маньяка в памятной масочке в новом фильме сделают новую партию юных героев. А Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвиду Аркетту, как заслуженным ветеранам, предложат небольшие камео. Что из этого выйдет и выйдет ли хоть что-то, мы узнаем, видимо, позже.