Максим Галкин оказался под контролем ФБР

Бывший импресарио Максима Галкина Виктор Шульман обвиняет его в мошенничестве и требует от звезды солидную финансовую компенсацию за срыв гастролей в Германии и в США. 24 декабря он подал иск в суд Южного округа Нью-Йорка на юмориста, а также обратился за помощью в Федеральное бюро расследований, и оно взяло дело под свой контроль. Поводом для скандала, напомним, стала неявка Галкина в апреле прошлого года на свои 20 запланированных концертов в Германии. Артист объяснил это тем, что у него несоответствующая виза. «Мои адвокаты подали по данному делу иск на $5 млн. Ответчики в нем — Максим Галкин, Эльвира и Геннадий Мокробородовы (члены команды артиста. — Авт.). Предмет иска — нарушение контракта, мошенничество, хищение денежных средств и клевета, — заявил интернет-источнику life.ru Виктор. — Галкин в январе собирается приехать на гастроли и по приезде он получает повестку в суд». Однако Шульман намерен продолжать, и 15 января 2009 года, уже в Москве, он подаст гражданский иск на сумму $1,5 млн. и уголовный иск.