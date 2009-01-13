Валерию соблазнили на швейцарском курорте

Знаменитая певица Валерия, отдыхая на горнолыжной базе в Швейцарии, не отказывает себе много и вкусно покушать. Певица расслабилась и поддалась искушению отведать блюда из местных ресторанчиков, несмотря на рождественский пост. Валерия давно славится своей безупречной фигурой. По ее словам, хорошим внешним данным способствуют четыре действенные правила: умеренность в еде, отсутствие вредных привычек, позитивные эмоции и активный образ жизни. Однако людям иногда свойственно менять свои привычки, тем более, когда вокруг столько искушений. Швейцария – родина не только самых точных в мире часов, но и вкуснейшего шоколада. Приехав туда на новогодние каникулы с детьми и мужем, Валерия перестала соблюдать рождественский пост, поддавшись греху чревоугодия. "Великолепная погода в Швейцарии способствует хорошему аппетиту, - пояснила Дням.Ру Наталья, помощница певицы Валерии. – Поэтому хоть Валерия и постилась, она все-таки не удержалась испробовать различные блюда из местных ресторанчиков". Сейчас Валерия с семьей все еще находится в Швейцарии. Чтобы избавиться от следов кулинарных излишеств и вернуться в столицу как прежде в прекрасной форме, певица активно катается на лыжах. "Валерия человек достаточно спортивный и просто обожает кататься на лыжах, - продолжает рассказывать Наталья. – Ее часто можно застать за этим занятием в Подмосковье. Но Швейцария знаменита лучшими горнолыжными базами и поэтому Валерия сейчас там". Надо признать, что это уже не в первый раз Валерия вместе с детьми и мужем Иосифом Пригожиным выезжает на горнолыжные трассы. Каждый раз, когда позволяет насыщенный рабочий график и погода в Москве, певица вместе с семьей выгадывает время на поездки за город, чтобы покататься на лыжах. Кстати полностью отвлечься от работы в новогодние каникулы Валерии не получилось. Она была вынуждена прервать свой отпуск на пару дней, чтобы по приглашению Робина Гибба принять участие в благотворительном концерте в Лондоне. Но уже 10 января Валерия вернулась к детям и продолжила отдых в Швейцарии. "Здесь прекрасный воздух и можно отдохнуть от суеты", - признается Валерия.