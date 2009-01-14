Лауреат премии «Оскар» обвиняется в изнасиловании четырех женщин

Американский режиссер и композитор Джозеф Брукс подозревается в изнасиловании четырех актрис. Под предлогом проб для своего нового фильма он приглашал их к себе домой и склонял к интимонй связи, сообщает Showbiz Media. Брукс говорил женщинам, что они пробуются на роль проституток. Во время проб они должны были пить алкоголь и изображать секс с ним. Одна из пострадавших рассказала, что откликнулась на объявление Брукса о поиске актрисы. После того, как она по его приглашению приехала в Нью-Йорк для участия в пробах, он потребовал от нее вступить с ним в интимную связь. Другая женщина рассказала, что Брукс изнасиловал ее после того, как они выпили вина во время проб. По словам представителя полиции, некоторые женщины уверены, что в спиртное были подмешаны наркотические вещества. Брукс является лауреатом двух самых престижных кинонаград в США - "Золотого глобуса" и "Оскара".